Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Жамбылской области рестораны продолжают тайно работать

Полицейские проверили свыше 400 увеселительных заведений.

Фото : almatytv19 марта 2020, 22:02

В Жамбылской области продолжают проводить праздничные мероприятия несмотря на ЧП в стране, сообщает zakon.kz.

Согласно AlmatyTV, рестораны и другие развлекательные заведения перешли на подпольный режим работы. Правоохранительные органы выявили таких нарушителей благодаря проведенным рейдам.

За нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или арест на 5 суток. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законным требованиям представителей власти во время чрезвычайной ситуации. Такое поведение карается штрафом в размере 2000 МРП или двумя годами лишения свободы, - заявил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Темирбек Оразымбетов.

Во время ночного рейда полицейские проверили свыше 400 увеселительных заведений. 176 из них не стали менять привычный ход работы и нарушили правила режима ЧП. Правоохранители же сообщили, что подобные проверки будут проводиться часто. В рейдах задействовано 28 мобильных групп в составе 133 сотрудников полиции.

Все новости по теме читайте здесь.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты