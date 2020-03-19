В Жамбылской области рестораны продолжают тайно работать

Полицейские проверили свыше 400 увеселительных заведений.

В Жамбылской области продолжают проводить праздничные мероприятия несмотря на ЧП в стране, сообщает zakon.kz.

Согласно AlmatyTV, рестораны и другие развлекательные заведения перешли на подпольный режим работы. Правоохранительные органы выявили таких нарушителей благодаря проведенным рейдам.

За нарушение режима чрезвычайного положения предусмотрен штраф в размере 10 месячных расчетных показателей или арест на 5 суток. Кроме того, в Уголовном кодексе предусмотрена уголовная ответственность за неповиновение законным требованиям представителей власти во время чрезвычайной ситуации. Такое поведение карается штрафом в размере 2000 МРП или двумя годами лишения свободы, - заявил заместитель начальника департамента полиции Жамбылской области Темирбек Оразымбетов.

Во время ночного рейда полицейские проверили свыше 400 увеселительных заведений. 176 из них не стали менять привычный ход работы и нарушили правила режима ЧП. Правоохранители же сообщили, что подобные проверки будут проводиться часто. В рейдах задействовано 28 мобильных групп в составе 133 сотрудников полиции.

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