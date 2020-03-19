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Коронавирус зафиксирован в четырех новых странах за сутки

Общее количество стран и территорий, на территории которых был обнаружен хотя бы один случай коронавируса, увеличился до 177.

Фото : https://www.newsler.ru/19 марта 2020, 22:09

За недавнее время первые случаи коронавируса COVID-19 были зафиксированы в Сальвадор, Фиджи, Никарагуа и Чаде. Помимо этого, коронавирус был диагностирован одному человеку на Виргинских островах, находящиеся под управлением правительства США, но не являющиеся частью какого-либо штата, сообщает zakon.kz со ссылкой на МК.

Таким образом, общее количество стран и территорий, на территории которых был обнаружен хотя бы один случай коронавируса, увеличился до 177. Тем не менее, большая часть диагнозов была поставлена в Китае, Иране, США, Южной Корее и ряде европейских стран, в первую очередь Италии.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 230 тысяч человек в 177 странах, более 9,3 тысячи скончались.


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