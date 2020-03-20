В такие времена видна разница между бизнесменами и спекулянтами – Абаев
Он привел в пример компании профинансировавшие борьбу с коронавирусом.
Фото : Кадр из видео20 марта 2020, 00:19
Министр информации и общественного развития Казахстана Даурен Абаев рассказал про компании, выделившие средства на борьбу с коронавирусом, передает zakon.kz.
Несмотря на тревожные новости о коронавирусе в жизни всегда найдется место добрым поступкам. Буквально вчера (18 марта) по решению Елбасы, Фонд первого президента выделил 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом. Уверен, этому примеру последуют многие. Вы знаете, ранее уже компании такие как BI Group, которая выделила 100 млн врачам и медицинским работникам... Kaspi Bank, Halyk Bank, компания "Казахтелеком"... такие компании реально помогают бороться с коронавирусом и его последствиями. И таких примеров, к счастью, много. Они говорят о неравнодушии многих наших бизнесменов, - заявил министр в эфире программы "Открытый диалог с Дауреном Абаевым".
Абаев сравнил спекулянтов, пытающихся нажиться на эпидемии, с компаниями, борющимися с его последствиями.
До этого мы говорили про спекулянтов, которых я назвал предпринимателями, наверное, правильно будет сказать, что в такие времена как раз и видна конкретная разница между настоящими бизнесменами, предпринимателями и спекулянтами. У казахов есть очень хорошие слова: "батыр болсаң жауыңа найзаң тисін, ал бай болсаң еліңе пайдаң тисін" (если вы герой, то можете поразить врага копьем, а если богач, то принесете пользу своей стране). Я думаю, это очень хорошо сказано, - заключил он.
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