Во Франции за сутки выявили еще две тысячи зараженных коронавирусом
Всего в стране больных коронавирусом достигло 11 тысяч человек.
Фото : Pixabay20 марта 2020, 01:10
Количество инфицированных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 2 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Также за этот период умерли свыше ста человек, всего смертей - 372. В стране зафиксировано в общем 10 995 человек, болеющих коронавирусом.
В мире зафиксировано 240 587 случаев коронавируса на 19 марта. Всего смертей - 9 953.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5012588-1518d6a1f368e631543c3c2c0ecd4afb
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...