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Во Франции за сутки выявили еще две тысячи зараженных коронавирусом

Всего в стране больных коронавирусом достигло 11 тысяч человек.

Фото : Pixabay20 марта 2020, 01:10

Количество инфицированных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 2 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Также за этот период умерли свыше ста человек, всего смертей - 372. В стране зафиксировано в общем 10 995 человек, болеющих коронавирусом.

В мире зафиксировано 240 587 случаев коронавируса на 19 марта. Всего смертей - 9 953.


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