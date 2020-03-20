Во Франции за сутки выявили еще две тысячи зараженных коронавирусом

Всего в стране больных коронавирусом достигло 11 тысяч человек.

Количество инфицированных коронавирусом во Франции за сутки увеличилось на 2 тыс. человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".

Также за этот период умерли свыше ста человек, всего смертей - 372. В стране зафиксировано в общем 10 995 человек, болеющих коронавирусом.

В мире зафиксировано 240 587 случаев коронавируса на 19 марта. Всего смертей - 9 953.

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