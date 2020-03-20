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Генсек ООН объявил о войне всего мира с коронавирусом

Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту беспрецедентную угрозу.

Фото : Euromag.ru20 марта 2020, 01:38

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа - его масштабу, - заявил Гутерриш, общаясь с журналистами в формате видеоконференции.

Он отметил, что мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой не могут применяться обычные правила.

Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время, – подчеркнул глава ООН.

В мире зафиксировано 240 587 случаев коронавируса на 19 марта. Всего смертей - 9 953.

Генеральный секретарь ООН призвал мировых лидеров объединить усилия в глобальном ответе на эту беспрецедентную угрозу. Среди трех первоочередных задач он назвал устранение угрозы здоровью людей, социальную поддержку и восстановление экономики.


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