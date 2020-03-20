Мародерство из-за коронавируса началось в Лондоне
Так же в лондонских в супермаркетах из-за коронавируса наблюдается невероятный ажиотаж.
Фото : ВВС20 марта 2020, 06:33
В Лондоне злоумышленники стали чаще нападать на супермаркеты на фоне пандемии коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Daily Mail.
Накануне шесть человек попытались украсть алкоголь в одном из магазинов, но были замечены сотрудниками. В результате молодые люди разбили витрину и скрылись. Вскоре полиция задержала подозреваемых, - отмечает издание.
Правоохранители подтвердили, что за последние несколько дней это уже четвертый случай разбоя.
В лондонских в супермаркетах из-за коронавируса наблюдается невероятный ажиотаж. Люди скупают продукты и предметы первой необходимости, готовясь к длительному карантину. По данным журналистов, нередко доходит до драк.
Британские власти отмечают, что дефицита продуктов нет и надобности скупать еду тоже, однако очереди в магазины только растут.
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