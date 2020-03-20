Начались первые испытания вакцины против коронавируса в России

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

Роспотребнадзор сообщил о начале испытания прототипов вакцины против нового коронавируса, сообщается на сайте ведомства, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Отмечается, что в подведомственном Роспотребнадзору государственном научном центре вирусологии и биотехнологии "Вектор" "в самые сжатые сроки разработаны прототипы вакцин, основанные на шести различных технологических платформах".

Ученые "начали исследования иммуногенности на чувствительных лабораторных животных, включая низших приматов всех разработанных прототипов вакцин".

Исследователи выработают наиболее перспективные и безопасные прототипы, обеспечивающие формирование как клеточного, так и гуморального иммунного ответа. Будут определены состав, доза, способ введения будущей вакцины.

Ученые рассчитывают, что внедрение вакцины будет возможно уже в четвертом квартале 2020 года.

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