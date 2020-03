Актуально: дополнительные ресурсы для иммунитета

Среди факторов, укрепляющих иммунитет, все чаще называют прием витамина Д.

Сегодня нам всем как никогда нужен крепкий иммунитет. В период эпидемиологической угрозы это наша базовая защита, наряду с соблюдением всех мер предосторожности и своевременным обращением к врачам. Поэтому сейчас имеет смысл обратиться к дополнительным источникам поддержания и укрепления иммунитета, среди которых многие исследователи отмечают витамин Д(1).

Витамин Д и иммунитет

Многим известно об огромном значении витамина Д для костной ткани. В то же время, ученые сейчас все чаще говорят о его позитивном влиянии на иммунную систему человека(2). Так, исследования показали, что достаточное количество витамина Д в организме поддерживает как врожденный, так и адаптивный иммунитет, а вот его недостаток может повлечь за собой нарушение "иммунного ответа" на возникающие вызовы(3) .

Более того, доказано, что витамин Д способен снижать риск аутоиммунных заболеваний и инфекций, в том числе вирусной природы. Установлена связь между недостатком витамина Д и заболеваемостью респираторными инфекциями среди детей(4) .

Сегодня – в период пандемии коронавируса – ученые начинают публиковать предварительные данные о возможности применения добавок витамина Д для профилактики и лечения этого вируса(5) .

Формы приема

Основными природными источниками витамина Д являются прямые солнечные лучи и некоторые продукты питания. Однако этих источников чаще всего бывает недостаточно, поэтому целенаправленное получение витамина Д все-таки происходит путем приема специальных добавок.

Другой источник – добавки витамина Д, которые представлены в различных формах. Одной из наиболее оптимальных форм приема витамина Д сейчас считают его водные растворы в мицеллированной форме. Подобные препараты прекрасно подходят пациентам любого возраста, быстро всасываются вне зависимости от состояния печени и приема пищи(6). Важно помнить, что назначение и дозировка витамина Д должно осуществляться лечащим врачом с учетом особенностей и показаний пациента.

Сегодня нам важно учитывать все источники противостояния угрозам для нашего здоровья, меньше паниковать и укреплять иммунитет, опираясь на доказанные научные данные.

