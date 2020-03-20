Врачи БСНП Алматы просят горожан не приходить в больницу и не приносить передачи

БСНП стал провизорным центром. К нам поступают люди, прилетевшие из стран риска и выявленные по контакту.

В Алматы медики Больницы скорой неотложной помощи (БСНП) обратились к горожанам с просьбой не приходить непосредственно в больницу и не приносить передачи, так как там проходят лечение зараженные коронавирусом, передает zakon.kz.

На странице больницы в Facebook подробно рассказали, как она работает в новых условиях.

Несколько клиник Алматы, в их числе и больница скорой неотложной помощи, были переведены в статус провизорных стационаров. Что это значит? Стационары поделены на два типа: инфекционные – для зараженных вирусом; провизорные – для контактных лиц, находящихся в группе риска. Методика была позаимствована у врачей Китая и Южной Кореи, которые с инфекций успешно справляются. БСНП стал провизорным центром. К нам поступают люди, прилетевшие из стран риска и выявленные по контакту, - говорится в информации.

Как отмечается, в течение двух недель за контактными лицами врачи ведут наблюдение, проводят два вирусологических анализа при поступлении и перед выпиской. В больнице соблюдаются максимальные меры защиты.

По этой же причине посещать своих родственников и знакомых в провизорном центре категорически запрещено, как и вообще подходить к зданию больницы. Доставка передач для них осуществляется через близлежащую поликлинику. Передачи для контактных лиц в БСНП необходимо приносить в поликлинику ВОВ. Убедительно просим близких и родных не приходить в провизорный стационар, не передавать передачи через БСНП и, тем более, просить выписать контактных лиц под расписку, - говорится в общении медиков.

Как отмечают в больнице, наша общая сейчас задача остановить коронавирус, не дать ему распространиться как это случилось в европейских странах.

"Мы просим всех оставаться дома, не подвергать опасности казахстанцев и позволить медицинскому персоналу выполнять свою работу. На медперсонал в эти дни легла огромная ответственность и нагрузка, в их руках жизни и здоровье граждан нашей Республики. Проявите максимальное понимание! Всем нам скорейшего выхода из этой кризисной ситуации", - указывается в обращении.

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