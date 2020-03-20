Футболистам в России предложили тренироваться по скайпу

Футбольный сезон в России приостановили до 10 апреля.

Главный тренер российского "Зенита" Сергей Семак рассказал, как футболисты будут поддерживать физическую форму в связи с приостановкой общекомандных тренировки до 22 марта из-за пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Можно организовать тренировки по скайпу, занятия дома на беговых дорожках и велотренажерах. Постараемся обеспечить всех ребят условиями для таких тренировок. Доставим велотренажеры тем, у кого их нет. В дальнейшем, если ситуация позволит, будем индивидуально тренироваться на базе. Распишем время для занятий каждого футболиста, чтобы не ставить под угрозу здоровье ребят и их семей, - сказал Семак в интервью изданию.

Футбольный сезон в России приостановили до 10 апреля, и сейчас никто не может сказать, как будут в дальнейшем развиваться события. Относительно тренировочного процесса после 22 марта наставник "Зенита" сообщил, что возможно, команда решит сесть на длительный карантин, а возможно, откажется от него.

Сейчас стараемся заниматься индивидуально, обходиться без групповых тренировок, - добавил тренер.

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