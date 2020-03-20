Глава правительства проверил, как обеспечивается режим карантина в Нур-Султане

Аскар Мамин ознакомился с ходом работ по переоборудованию объектов городской инфраструктуры для обеспечения стационарного карантина на случай необходимости.

Председатель государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК – премьер-министр РК Аскар Мамин проинспектировал работу по обеспечению режима карантина в Нур-Султане, передает zakon.kz.

Как сообщает primeminister.kz, во время посещения блокпоста №2 на въезде в столицу по автодороге "Нур-Султан – Петропавловск " главе правительства доложили о постовой службе сотрудников внутренних дел, санитарно-эпидемиологического контроля и военнослужащих Вооруженных Сил в условиях закрытия столицы на карантин.

Аскар Мамин ознакомился с ходом работ по переоборудованию объектов городской инфраструктуры для обеспечения стационарного карантина на случай необходимости.

Глава правительства также поручил обеспечить слаженную работу акимата столицы, сотрудников полиции, здравоохранения и военнослужащих Вооруженных Сил в условиях режима карантина.

В инспекционной поездке приняли участие аким Нур-Султана А. Кульгинов, министры здравоохранения Е. Биртанов, внутренних дел — Е. Тургумбаев и обороны — Н. Ермекбаев.

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