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Английская Премьер-лига продлила карантин

Из-за коронавируса.

Фото : pixabay.com20 марта 2020, 10:02

Английская футбольная Премьер-лига одной из последних среди ведущих европейских чемпионатов приостановила сезон, но теперь руководство английского футбола приняло решение продлить паузу, передает zakon.kz.

Накануне представители команд высшего дивизиона АПЛ приняли решение о том, что сезон будет доигран, но придется отложить его возобновление на более поздний срок.

Премьер-Лига, Футбольная Лига, Футбольная ассоциация Англии, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига решили продлить паузу минимум до 30 апреля, - сообщила в своем Twitter Футбольная ассоциация Англии.

Напомним, что в чемпионате осталось провести 9 туров. Исходя из ситуации в турнирной таблице, лидирующему сейчас "Ливерпулю" достаточно выиграть 2 победы, чтобы гарантировать себе титул чемпионов Англии.

В АПЛ было зарегистрировано 2 случая инфицирования новой болезнью. Коронавирусом заболели главный тренер "Арсенала" Микель Артета и футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои.


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