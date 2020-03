Английская Премьер-лига продлила карантин

Английская футбольная Премьер-лига одной из последних среди ведущих европейских чемпионатов приостановила сезон, но теперь руководство английского футбола приняло решение продлить паузу, передает zakon.kz.

Накануне представители команд высшего дивизиона АПЛ приняли решение о том, что сезон будет доигран, но придется отложить его возобновление на более поздний срок.

Our board has agreed to extend the 2019-20 professional football season indefinitely, with leagues and competitions now suspended until at least 30 April.https://t.co/tVh1EadOta