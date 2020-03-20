Английская Премьер-лига продлила карантин

Из-за коронавируса.

Английская футбольная Премьер-лига одной из последних среди ведущих европейских чемпионатов приостановила сезон, но теперь руководство английского футбола приняло решение продлить паузу, передает zakon.kz.

Накануне представители команд высшего дивизиона АПЛ приняли решение о том, что сезон будет доигран, но придется отложить его возобновление на более поздний срок.

Премьер-Лига, Футбольная Лига, Футбольная ассоциация Англии, Ассоциация профессиональных футболистов, Ассоциация тренеров и женская лига решили продлить паузу минимум до 30 апреля, - сообщила в своем Twitter Футбольная ассоциация Англии.

Our board has agreed to extend the 2019-20 professional football season indefinitely, with leagues and competitions now suspended until at least 30 April.https://t.co/tVh1EadOta — The FA (@FA) March 19, 2020

Напомним, что в чемпионате осталось провести 9 туров. Исходя из ситуации в турнирной таблице, лидирующему сейчас "Ливерпулю" достаточно выиграть 2 победы, чтобы гарантировать себе титул чемпионов Англии.

В АПЛ было зарегистрировано 2 случая инфицирования новой болезнью. Коронавирусом заболели главный тренер "Арсенала" Микель Артета и футболист "Челси" Каллум Хадсон-Одои.

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