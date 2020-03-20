Жизнь как в кино: знаменитые отели из фильмов

Отель в кинематографе — это только декорация.

По сути, отель в кинематографе — это только декорация, но многие из них добавляют картине не только шарм, но и загадочность происходящего. Недаром многие режиссеры подчас используют отели в качестве еще одного героя — молчаливого, но понимающего, передает zakon.kz.

Отель "King Hotel Astana" имеющий 475 номеров и апартаментов, и к тому же расположенный в сердце культурного и делового района столицы Нур-Султана заглянул за кулисы съемочного процесса известных фильмов и узнал, какие же отели становились для них локацией.

1. Grandhotel Pupp, Карловы Вары

Фильм: "Казино Рояль"

Чехия – это просто рай для тех, кто ищет спокойный и одновременно приятный отдых на фоне европейской, потрясающей природы. Именно поэтому здесь снимали множество сцен из бондовской саги, фильма "Казино Рояль". Несмотря на то, что в фильме говорится о Черногории и совсем другом отеле, все сцены с апартаментами снимались именно тут.

2. Ritz, Париж

Фильм: "Код да Винчи"

Париж – это город, где снималось множество фильмов, так что это настоящий рай для поклонников кинематографа. Но если говорить именно об отелях, то выделим именно Ritz. Главный герой, сыгранный Томом Хэнксом, детально изучал свое новое жилище – антикварные предметы, ручки необычной формы, мебель 17 века, фрески и картины, огромное резное ложе.

3. The Dolder Grand, Цюрих

Фильм: "Девушка с татуировкой дракона"

Цю́рих – город на северe Швейцарии. Культовый фильм о девушке с оригинальной татуировкой и непокорном журналисте снимался в современном стильном отеле The Dolder Grand.

4. Sidi Driss, Матмата, Тунис

Фильм: "Звездные войны. Эпизод II: Атака клонов", "Звездные войны. Эпизод IV: Новая надежда".

Помните родной дом Люка Скай Уокера на Татуине? Так вот, это обычное берберское жилье в Тунисе, которое было построено несколько веков назад. В 1977 году, когда снимали "Звездные войны" использовали только внутреннюю часть Sidi Driss, а экстерьер был снят в 300 километрах от сооружения. Всего в гостинице пять "ям" — в четырех оборудованы номера для гостей, а та самая комната Люка является рестораном. Поспать вы там не сможете, а вот пообедать – пожалуйста.

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