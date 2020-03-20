Отдыхавшую в Индии казахстанскую туристку не выпустили домой в аэропорту Москвы

Девушка летела по маршруту Гоа - Москва - Нур-Султан

Летевшую из Индии в Казахстан девушку не выпустили через пограничный контроль в аэропорту Москвы. Вместе с другими 14 казахстанцами она в транзитной зоне ждет, когда решится вопрос с их вылетом. Об этом на своей странице facebook написала Дана Нуржан, сообщает zakon.kz.

Билеты им придется брать, скорее всего, за свой счет, но пока даже купить билет и вылететь из Внуково они не могут - надо либо организованно доставить их в другой аэропорт в сопровождении конвоя погранслужбы, либо организовать рейс из этого аэропорта. Дипломаты прорабатывают все возможности, пишет Дана Нуржан.

- Я прилетела из Индии, из Гоа, вчера в 12 дня, - говорит молодая казахстанская туристка. - Получается, в страну не пустили, все задержали, и с двух часов я сидела в зале ожидания, куда отвели невыездных. И все, сидела, ждала.

На вопрос журналиста о том, объясняли ли ей что-нибудь с того момента, как она вышла из самолета, девушка ответила:

- Объясняли только то, что мой самолет, возможно, будет из Антальи. Ну, чтобы в Казахстан попасть, мне нужно будет сначала проехать в Анталью, и из Антальи меня заберет либо военный самолет из Казахстана, либо мне надо будет самой купить билет и из Антальи выехать в Казахстан, приехать на Родину. А потом часов в восемь-девять вечера приехали наши ребята, тоже казахи, и стало как-то немного поспокойнее, что я буду не одна.

Также туристка сообщила, "мы позвонили в посольство, и была огромная обратная связь, нам звонили, переживали за меня, так как я была одна. Связь была постоянно".

Она выразила надежду, что проблема решится в скором времени.

В целом, как пишет Дана Нуржан, "сотрудники оперативного штаба при Посольстве РК в РФ держат на контроле ситуацию с каждым застрявшим в транзитной зоне московских аэропортов. Вплоть до воды и пледов для тех, кто замёрз в накопителе. Кормит их авиакомпания, чьим рейсом они прилетели. Во Внуково сейчас 15 казахстанцев (10 прилетели одним рейсом из Доминиканы).

…В оперштабе работает горячая линия (15 номеров) для всех казахстанцев, у кого возникли проблемы с транзитом из-за введения Россией ограничения на въезд иностранных граждан с 18 марта.

Россия закрыла въезд иностранцам с 18 марта - это означает, что прилететь даже транзитом в Россию нельзя. Можно долететь в Казахстан с пересадкой в Москве, только если рейсы в одном аэропорту и вы на покидаете транзитную зону (не проходите пограничный контроль) для пересадки. Если вы, к примеру, прилетаете в Москву в Домодедово, а дальше вам надо в Жуковский, или вы прилетаете в Омск, а дальше автобусом хотите пересечь границу - вас не пустят в Россию. Либо не посадят на первый рейс, либо вы застрянете в транзитной зоне между двумя рейсами. Этот вопрос сейчас оперативно прорабатывается дипломатами, МИД РК и правительством РФ, но пока единого решения нет. Все выедут, но надо время.

Всего сейчас около пяти тысяч казахстанских туристов за рубежом. Москва - наиболее популярный пересадочный узел для казахстанцев, поэтому у оперштаба Посольства РК в РФ огромная нагрузка".

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