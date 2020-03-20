Жители Алматы задержаны за продажу миллиона масок по завышенным ценам

Они пытались продать более 1 миллиона медицинских масок по завышенным ценам.

В Алматы к уголовной ответственности привлечены нелегальные продавцы медицинских масок, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК, 18 марта 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками Департамента экономических расследований по городу Алматы Комитета по финансовому мониторингу МФ РК изобличены и задержаны несколько жителей города Алматы, занимающих продажей медицинских масок по завышенным ценам.

В ходе мероприятий в 4 точках города были задержаны лица, которые продавали медицинские маски по завышенным ценам, без каких-либо документов на осуществление предпринимательской деятельности. По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками изъято 1 053 520 масок на общую сумму 191 млн тенге. На основании п.8 протокола Государственной комиссии по обеспечению режима чрезвычайного положения при Президенте РК все изъятые медицинские маски незамедлительно были переданы в Управление общественного здоровья г. Алматы. В настоящее время по вышеуказанным фактам начаты досудебные расследования по ст. 214 ч.1 УК РК (незаконное предпринимательство), - сообщили в пресс-службе КФМ МФ РК.

В ведомстве дополнили, что Департаментом экономических расследований по городу Алматы КФМ МФ РК созданы следственно-оперативные группы, которые проводят рейдовые мероприятия по пресечению мошеннических схем по продаже медицинских масок и антисептических средств.

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