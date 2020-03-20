Также зампремьер-министра отметил не доверять фэйкам и слухам о летальных случаях от коронавируса в Казахстане.

Правительство сегодня работает в круглосуточном режиме, решения принимаются максимум в течение 1-2 дней, сообщил на брифинге в правительстве заместитель премьер-министра Ералы Тугжанов, передает корреспондент zakon.kz.

На сегодня в стране зарегистрировано 49 фактов. Сегодня множество фэйков, в том числе о фактах смерти. Хотелось бы заверить, что никаких летальных случаев в Казахстане от коронавируса нет. На месячный срок в стране введено ЧП. Создана государственная комиссия. Правительство сегодня работает в круглосуточном режиме. Решения принимаются максимум в течение 1-2 дней. Все они направлены на защиту жизни и здоровья нашего населения, — заявил Тугжанов.

Он напомнил, что со вчерашнего дня введен карантин на территории городов Нур-Султан и Алматы.

Мы будем бороться с вирусом под лозунгом: "Чем меньше движения, тем меньше распространения". В этой связи было принято решение ограничить въезд и выезд с 00.00 часов 22 марта, — сказал заместитель премьер-министра.

При этом, по его словам, граждане могут спокойно прибыть и уехать из городов Алматы и Нур-Султан до 00.00 часов 22 марта.

При выезде двух городов устанавливаются мобильные пункты. Будет введено обязательное анкетирование всех покидающих. Эти меры принимаются для мониторинга состояния людей и недопущения распространения вируса в другие регионы нашей страны, — заключил Тугжанов.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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