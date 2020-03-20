В Кыргызстане еще три новых случая заражения коронавирусом

Все трое находятся в больнице.

Еще у троих кыргызстанцев выявили коронавирус, сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

Заболевшие - жители Ноокатского района Ошской области. Как и предыдущие инфицированные, они тоже вернулись с малого хаджа из Саудовской Аравии.

Сейчас зараженные находятся в специальных боксах в инфекционном отделении больницы Нооката. Выявляются лица, которые с ними контактировали, - рассказал Чолпонбаев.

Возраст зараженных министр не сообщил, сославшись на защиту персональных данных. Он призвал всех, кто побывал в хадже, не паниковать и оставаться дома, а также связаться с местными врачами. Кроме того, Чолпонбаев поручил помещать в обсервацию всех возвращающихся с умры.

Губернатор Ошской области может ввести режим ЧС после моего выступления, - заявил министр.

Общее число зараженных в Кыргызстане составило шесть человек. Ранее COVID-19 выявили у трех жителей Сузакского района Джалал-Абадской области, которые прилетели из Саудовской Аравии, где совершали малый хадж.

В Сузакском районе объявлен режим чрезвычайной ситуации.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!