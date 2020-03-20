В Казахстане ввели ограничения по проведению таможенных проверок

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров.

В рамках мер по противодействию и распространению коронавирусной инфекции COVID-19 и усиленного режима обеспечения безопасности по таможенным проверкам приостановлен или отменен ряд проверочных мероприятий, передает zakon.kz.

Как сообщили в пресс-службе Комитета государственных доходов Министерства финансов РК, на данный момент в Казахстане:

1) приостановлено вручение документов таможенных проверок и проверки таможенных документов и сведений (акты проверок, уведомления, требования) нарочно;

2) отменены выездные таможенные проверки назначенные, но не начатые по состоянию на 16 марта 2020 года;

3) приостановлено назначение выездных таможенных проверок, за исключением случаев, предусмотренных Уголовно-процессуальным кодексом РК (пп.10 п. 10 статьи 418 Кодекса РК "О таможенном регулировании в Республике Казахстан" (далее - Кодекс));

4) приостановлен прием граждан по вопросам проведения консультаций между органом государственных доходов и декларантом в соответствии со статьями 26 и 65 Кодекса и приказом МФ РК от 23 февраля 2018 года № 264 "Об утверждении Правил и сроков проведения консультаций";

5) изменен действующий срок представления отчетности по использованию иностранных товаров, в том числе товаров, в отношении которых применяются более низкие ставки ввозных таможенных пошлин, чем установленные ТН ВЭД ЕАЭС", утвержденной приказом МФ РК от 15 марта 2018 года № 367, с ежеквартального на один раз в полугодие до 10 числа месяца, следующего за отчетным.

Комитет государственных доходов напоминает, что в связи с переходом преимущественно на дистанционную форму оказания государственных услуг, можно воспользоваться официальными сервисами на сайте КГД МФ РК, а также на страничках в соцсетях.

На период действия чрезвычайного положения КГД настоятельно рекомендует пользоваться услугами контакт-центров органов государственных доходов по месту жительства или месту нахождения по телефонным номерам, размещенным на сайте kgd.gov.kz во вкладке "О нас"/"Работа с населением"/ "Телефоны контакт-центров органов государственных доходов".

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