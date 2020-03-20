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Алматинцев предупредили о возможном сходе снежных лавин

Будьте осторожны в горах.

Фото : pikabu.ru20 марта 2020, 10:50

АГЭТУ ГУ "Казселезащита"на основании штормового предупреждения от "Казгидромет" предупреждает, что в горах Иле Алатау возможен сход снежных лавин, сообщает zakon.kz.

В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 20-22 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.

Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны из-за возможного провоцирование схода лавин. Будьте осторожны в горах, - сообщили в ведомстве.


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