Алматинцев предупредили о возможном сходе снежных лавин
Будьте осторожны в горах.
Фото : pikabu.ru20 марта 2020, 10:50
АГЭТУ ГУ "Казселезащита"на основании штормового предупреждения от "Казгидромет" предупреждает, что в горах Иле Алатау возможен сход снежных лавин, сообщает zakon.kz.
В связи с оттепелью, неустойчивым состоянием снежного покрова и ожидаемыми осадками в бассейнах рек Киши и Улкен Алматы в период 20-22 марта сохраняется опасность схода снежных лавин.
Не рекомендуется выход на крутые заснежные склоны из-за возможного провоцирование схода лавин. Будьте осторожны в горах, - сообщили в ведомстве.
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