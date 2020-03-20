Акорда выпустила четырехтомник к годовщине президентства Токаева

Книга предназначена для политологов, аналитиков, журналистов, а также для широкой читательской аудитории.

К годовщине президентства Касым-Жомарта Токаева пресс-служба Акорды выпустила четырехтомник. Об этом сообщил его пресс-секретарь Берик Уали, передает zakon.kz.

Уали напомнил, что сегодня, 20 марта исполняется ровно год, как Токаев стал Президентом. Его предвыборная платформа прошла под девизом "Преемственность. Справедливость. Прогресс". Эти три слова стали названием четырехтомного собрания его речей, которое подготовила пресс-служба Акорды.

Сборник включает полные тексты 76 выступлений, статей и интервью Токаева.

В первый том вошли материалы общенациональных мероприятий, в ходе которых Президент обозначил приоритетные направления развития страны и выступил с инициативами, направленными на то, чтобы Казахстан вошел в число наиболее развитых стран мира.

Вторая книга включает речи Президента на встречах с общественностью во время поездок по стране.

Третий том посвящен внешнеполитической деятельности. А в четвертой книге есть интервью и статьи Президента в отечественных и зарубежных СМИ, а также его выступления на пресс-конференциях и брифингах.

Кроме того, издание включает в себя флеш-карту, на которой размещены видеозаписи 8 интервью Президента и 2 документальных фильмов с его участием.

Книга предназначена для политологов, аналитиков, журналистов, а также для широкой читательской аудитории, добавил Берик Уали.

О том, как прошел год президентства Касым-Жомарта Токаева читайте здесь.

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