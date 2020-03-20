В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

В Гаити объявили режим ЧС после выявления двух случаев коронавируса. В связи с чем власти объявили в стране чрезвычайную санитарную ситуацию, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

По информации газеты Nouvellist, о первых случаях коронавирусной инфекции сообщил президент Карибской республики Жовенель Моиз.

По данным издания, речь идет о гражданах Бельгии и Франции, недавно въехавших в страну.

С 21 марта на Гаити будут закрыты школы, вузы и предприятия. Также в стране начнет действовать комендантский час и будут запрещены мероприятия с участием более 10 человек.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку нового коронавируса COVID-19 пандемией. В мире заражены уже более 207 тысяч человек в 166 странах, более 8,6 тысячи скончались.

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