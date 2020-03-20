Акимат Алматы напомнил о возможности покинуть город самолетом или поездом
До 22 марта.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 12:01
Заместитель акима Алматы Кожагапанов Ерлан еще раз напомнил о возможности въехать и выехать из города самолетом или поездом, передает zakon.kz.
По его словам, ситуация остается стабильной.
Ситуация на блокпостах остается стабильной. Сотрудники получили четкие инструкции относительно въезда и выезда. Карантин вступил в силу 19 числа. Мы дали возможность алматинцам, которые находятся за пределами города, до 00.00 22 марта заехать в город. Тем жителям регионов, которые оказались в Алматы, предоставлена возможность также уехать из города. Хочу напомнить, что эти меры касаются только авиа и ж/д транспорта, - сказал Кожагапанов на брифинге по теме "Об ограничительных мерах в связи с карантином в Алматы".
Он уточнил, что в городе есть очаги.
Главное - не допустить распространения вне Нур-Султана и Алматы. Это крайне сложная задача, - добавил замакима.
Кроме того, всем областным акиматам дано поручение организовать встречу всех поездов и самолетом с двух карантинных городов.
Необходимо обеспечить всех прибывающих людей санитарным контролем, - заключил он.
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