Акимат Алматы напомнил о возможности покинуть город самолетом или поездом

До 22 марта.

Заместитель акима Алматы Кожагапанов Ерлан еще раз напомнил о возможности въехать и выехать из города самолетом или поездом, передает zakon.kz.

По его словам, ситуация остается стабильной.

Ситуация на блокпостах остается стабильной. Сотрудники получили четкие инструкции относительно въезда и выезда. Карантин вступил в силу 19 числа. Мы дали возможность алматинцам, которые находятся за пределами города, до 00.00 22 марта заехать в город. Тем жителям регионов, которые оказались в Алматы, предоставлена возможность также уехать из города. Хочу напомнить, что эти меры касаются только авиа и ж/д транспорта, - сказал Кожагапанов на брифинге по теме "Об ограничительных мерах в связи с карантином в Алматы".

Он уточнил, что в городе есть очаги.

Главное - не допустить распространения вне Нур-Султана и Алматы. Это крайне сложная задача, - добавил замакима.

Кроме того, всем областным акиматам дано поручение организовать встречу всех поездов и самолетом с двух карантинных городов.

Необходимо обеспечить всех прибывающих людей санитарным контролем, - заключил он.

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