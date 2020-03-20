Житель Алматинской области решил нажиться на коронавирусе

По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками изъято свыше 250 тысяч масок.

В Алматинской области задержан спекулянт масками, передает zakon.kz.

Сотрудниками ДЭР по Алматинской области КФМ МФ РК при проведении ОПМ задержан житель Карасайского района Алматинской области, занимавшийся продажей медицинских масок по завышенным ценам, сообщили в пресс-службе ДЭР региона.

Документов на осуществление предпринимательской деятельности у него не было.

По результатам рейдовых мероприятий сотрудниками изъято свыше 250 тысяч масок. Все изъятые медицинские маски согласно обеспечению режима чрезвычайного положения незамедлительно были переданы в Управление здравоохранения, - отметили в ведомстве.

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