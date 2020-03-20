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Замакима Алматы призвал горожан не выходить на улицу

Он сказал, что лучше оставаться дома.

Фото : Акимат Алматы20 марта 2020, 12:07

Первый заместитель акима Алматы Ерлан Кожагапанов призвал алматинцев оставаться дома во время карантина, передает zakon.kz.

Карантин в двух городах направлен на то, чтобы не распространять (инфекцию - ред.) далее. Пользуясь случаем, обращаюсь к нашим горожанам, лучший метод и возможность сохранить свое здоровье - оставаться дома, быть в кругу семьи, не выходить на улицу. Пока такого запрета нет, но я считаю, что правильно будет не находиться на улице, пить много воды, употреблять витамин С, - сказал он.

Он отметил, что сейчас для укрепления своего иммунитета ест лук, чеснок, пьет витамин С. Также для здоровья полезно высыпаться, но ему пока это не удается. Минувшей ночью он поспал всего три часа.

20 марта стало известно, что в Казахстане выявлено пять новых случаев заражения коронавирусом - три в Алматы и два в Караганде. Всего в Казахстане заболели 49 человек.

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