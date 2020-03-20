Курс доллара снизился на торгах
Средневзвешенный курс составил 444,80 тенге.
Фото : kp.ru20 марта 2020, 12:11
Казахстанская фондовая биржа (KASE) сообщила, что торги иностранными валютами были открыты в штатном режиме в 10:15, передает zakon.kz.
В рамках торгов был проведен франкфуртский аукцион, по результатам которого по состоянию на 11:08 ALT средневзвешенный курс USDKZT_TOM составил 444,80 тенге за доллар США (-3,70 тенге) при объеме 107,8 млн долларов США, - говорится в сообщении.
Между тем по итогам торгов на KASE 19 марта средневзвешенный курс составил 448,50 тенге.
Ранее сообщалось, что в некоторых обменных пунктах доллары продают по 455-455,5 тенге, в большинстве же обменников продажи долларов нет.
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