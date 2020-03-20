Жизнь продолжается: как артисты "Астана Опера" работают в условиях карантина

Солисты оперы, балета, музыканты симфонического оркестра показали и рассказали, как проходят их будни вне театра.

Остаться дома – не повод унывать, жизнь кипит у артистов театра "Астана Опера", каждый из них занят работой, ведь впереди премьеры, спектакли из текущего репертуара, расслабляться нельзя, нужна постоянная подготовка. Солисты оперы, балета, музыканты симфонического оркестра показали и рассказали, как проходят их будни вне театра, сообщает zakon.kz.

Каждый из артистов творческого коллектива получил задание от руководителя, но помимо этого они также ведут индивидуальную работу:

Багдат Абильханов, Заслуженный деятель Казахстана первая скрипка Симфонического оркестра "Астана Опера".

Я звонил своим друзьям в Америку, в Европу и убедился в том, что у всех происходит одно и тоже. Мы пришли к выводу – что бы ни происходило в жизни, есть люди, которые помогут друг другу, а также есть музыка, которая нас спасает. Сейчас мы работаем дома, из основных сложностей – стараемся уместиться все вместе, так как в семье у нас 4 музыканта и все скрипачи. Репетиции проходят у каждого в своей комнате. Из плюсов – я не трачу время на дорогу. Этот месяц, который нам дали, расцениваю как шанс человека пересмотреть всю свою жизнь, в частности, профессиональную. Сейчас самое время уделить время саморазвитию. Считаю самым главным – делать свою работу качественно, независимо от места пребывания.

Заслуженный деятель Казахстана ведущая солистка оперной труппы Айгуль Ниязова отметила, что сложившийся ограниченный режим даёт ей возможность немного "помолчать".

- Это означает дать себе голосовой отдых, но при этом продолжать учить "молча" музыкальный материал просто по нотам, слушать записи великих вокальных исполнителей; для того чтобы быть в певческом тонусе, в привычной для меня практике, я выполняю различные дыхательные упражнения и, конечно же, физическую гимнастику. Все прекрасно понимают, что сложившаяся ситуация - это вынужденная и необходимая мера защиты и борьбы. Хочу пожелать всем сил, терпения и крепкого здоровья! До скорой встречи, зрители "Астана Опера"!

Асет Нельдыбаев, концертмейстер группы фаготов.

С утра я "разыгрываюсь": гаммы, этюды, упражнения, затем основная работа. В электронном виде у меня хранится очень много нотного материала из нашего театрального репертуара. Повторяю отрывки из опер и балетов, чтобы не выйти из фаготовой формы. Наш аппарат – это губы и им нельзя расслабляться, они должны быть все время в работе, если нет долгой нагрузки, потом очень тяжело восстанавливаться. Сейчас я активно учу соло из произведения И. Стравинского "Весна священная". Фагот начинает это произведение и здесь есть очень сложный верхний регистр, называется "регистр-лотерея", возьмешь ты его или нет, не должно зависеть от случая. Кроме того, изучаю новые произведения, которые в будущем нам предстоит исполнить – "Дон Паскуале", "Любовный напиток" Г. Доницетти. Также готовимся к аттестации, которая должна будет проходить в середине июля, кроме того, повторяем произведения для гастрольной программы. В свое время у нас был такой предмет – "Оркестровые трудности", очень актуальный в наши дни, так как как раз сейчас мы их преодолеваем.

Алексей Косырев, концертмейстер группы флейт.

Чтобы не выйти из исполнительской формы я продолжаю свои занятия и по прошествии карантина надеюсь вернуться на свою любимую работу, в свой любимый театр в форме. В данный момент я занимаюсь флейтовым квартетом В.А. Моцарта, так как в будущем планирую его исполнить на концерте в театре. В течение дня у меня обязательная противовирусная профилактика. Призываю всех граждан нашей республики не поддаваться панике, соблюдать правила личной гигиены, не посещать без надобности людные места. Я уверен, что руководство нашей страны делает все, чтобы эта пандемия прошла как можно более безболезненно. С нетерпением ожидаю выхода на работу и встречу с нашими любимыми зрителями!

Ведущий солист балетной труппы Арман Уразов и артистка балета Умит Токтарбаева.

Режим дня у нас расписан буквально по часам. Моя супруга – артистка балета, сейчас находится в отпуске по уходу за ребенком, но она всегда старается быть в хорошей рабочей форме, поэтому наши занятия балетом проходят вместе. Качаем пресс и спину, это необходимо, делаем комплекс упражнений, подобный тому, который выполняем во время классического урока в театре. Очень хочется поскорее вернуться на сцену. Надеюсь, что скоро закончится карантин, все будет хорошо. Нашим зрителям я советую смотреть трансляцию спектаклей "Астана Опера". Мы с нетерпением ждем встречи с каждым из вас!

Даулет Шакиров, Заслуженный деятель Казахстана концертмейстер группы виолончелей.







Я занимаюсь игрой на виолончели не менее 3-4 часов в день. Дома у меня есть ноты всех самых сложных спектаклей, всегда для себя делаю домашний экземпляр нот. Кроме занятий над оркестровыми партиями, готовлю сольные произведения: мне предложили поучаствовать в разных концертах нашего театра. Помимо занятий на виолончели, есть работа за компьютером над оркестровкой и аранжировкой различных произведений для виолончели, для камерного и симфонического составов оркестра, а также для ансамбля виолончелистов. Работы много и это радует.

Дамиля Махпирова, Заслуженный деятель Казахстана концертмейстер группы гобоев.





Каждый день играю длинные ноты, репетирую, чтобы быть в форме! Люблю поучить или лучше сказать, наслаждаюсь, играя любимые соло из опер и балетов. Можно на них и разыграться. Очень люблю устраивать себе читки с листа из тех нот, что есть дома. Сейчас работаю над новым концертом современного автора Lukas Foss.

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