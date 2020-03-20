Экспресс-тесты на коронавирус могут появиться в Нур-Султане

Диагностика проводится только в национальном центре экспертизы.

Экспресс-тестирование на наличие коронавируса может появиться в ближайшие 2 недели в Нур-Султане, сообщила на брифинге руководитель управления общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

По экспресс тестированию у населения. Проведения такого тестирования на наличие коронавирусной инфекции запланировано в ближайшие 2 недели, — сообщила Кисикова.

Сейчас, по ее словам, распространение коронавирусной инфекции находится на контроле у ответственных и задействованных органов и ведомств.

В настоящее время диагностика о наличии вируса проводится методом ПЦР у лиц контактных или более конкретно это лица из групп близкого контакта, как члены семей, коллеги по работе или пассажиры по борту самолета. Диагностика проводится только в национальном центре экспертизы. Учитывая текущую ситуацию, просим вас по возможности воздержаться от посещения общественных мест, где имеется массовое скопление людей, — объяснила руководитель профильного управления.

Айша Тулеубекова, Нур-Султан

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