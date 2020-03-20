Также введен строгий масочный режим.

В больницах Нур-Султана ввели запрет на визиты для посетителей. Об этом на брифинге в акимате сообщила руководитель столичного Управления общественного здравоохранения Сауле Кисикова, передает корреспондент zakon.kz.

На основании Указа Президента РК о введении чрезвычайного положения в Казахстане во всех организациях здравоохранения введен карантин. Это означает, что для всех медицински организаций вводится строгий масочный режим. В стационарах города наряду с введением масочного режима вводится запрет на визиты посетителей. Госпитализация в экстренном и плановом порядке продолжается, - сообщила Кисикова.

Она отметила, что все поликлиники работают в штатном режиме с 8.00 до 20.00 часов вечера как в выходные, так и в праздничные дни.

Запись на прием к врачу продолжается, диагностические процедуры как ультразвуковая диагностика, КТГ плода, сдача лабораторных анализов проводится по предварительным записям. Эта работа по плану. Наряду с этим запускаются плановые врачебные консультации в дистанционном режиме. Проведена работа по организации выдачи и доставки лекарственных средств, - добавила она.

Напомним, в Казахстане зарегистрировано еще 5 случаев заражения коронавирусной инфекцией. На сегодняшний день в стране подтверждены 49 случаев заражения, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

Тамила Языкова, Нур-Султан

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