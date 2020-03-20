Каннский фестиваль пройдет позже намеченного срока

Из-за коронавируса.

Организаторы одного из самых значимых в мире кинофествиалях в Каннах приняли решение отложить его на более поздний срок, передает zakon.kz.

В период глобального кризиса в области здравоохранения мы думаем о жертвах COVID-19 и выражаем нашу солидарность со всеми, кто борется с этой болезнью. Сегодня мы приняли следующее решение: Каннский кинофестиваль не может быть проведен в запланированные сроки, с 12 по 23 мая. Рассматриваются разные варианты, чтобы сохранить его проведения, основной — отложить его проведение на конец июня — начало июля 2020 года,- сообщили организаторы.

В мире подтверждено более 240 тыс. случаев заражения COVID-19, погибли более 10 тыс. человек, более 88 тыс. человек выздоровели. В Франции инфицированы более 10 тыс. человек, более 370 погибли. Число заразившихся в Казахстане достигло 49 человек, заболевшие выявлены в 3 регионах страны - Алматы, Нур-Султане и Карагандинской области. Погибших от коронавируса в Казахстане нет.

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