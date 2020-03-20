В суде на рассмотрении находится еще 6 материалов по подобным фактам нарушений.

В Караганде за нарушение режима ЧП оштрафована владелица ночного клуба и лидер рок-группы. Об этом сегодня на пресс-конференции в Караганде сообщил начальник Управления ДВД Карагандинской области Жанатай Сембеков, передает корреспондент zakon.kz.

За нарушение режима чрезвычайного положения сотрудниками полиции совместно с сотрудниками акимата Караганды установлена 39-летняя владелица ночного клуба и 36-летний руководитель рок-группы, которые, несмотря на предупреждения, провели массовые мероприятия. В отношении владелицы составлен административный протокол по ст. 476 п.3 КоАП (нарушение режима ЧС) и решением СМАС она привлечена к административной ответственности в виде штрафа на сумму 26 510 тенге, - сообщил он.

Он также отметил, что в суде на рассмотрении находится еще 6 материалов по подобным фактам нарушений.

Кроме того, Сембеков обратил внимание на то, что сотрудниками внутренних органов проводится постоянный мониторинг социальных сетей, направленный на выявление распространения ложной и провокационной информации, вызывающей ажиотаж среди населения.

"В городе Балхаше установлена 50-летняя жительница за распространение заведомо ложной информации с использованием сетей телекоммуникаций. По данному факту начато досудебное расследование, по ч.2 ст.274 УК РК", - сообщил он и призвал жителей области не идти на поводу слухов, появляющихся в соцсетях, и основываться только на официальных сведениях госорганов.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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