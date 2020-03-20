Все банки, где размещены средства "Самрук-Казына" соответствуют требованиям Фонда и Нацбанка

Если вдруг банк теряет в каких-то показателях, то немедленно производится изъятие средств и их перераспределение.

На онлайн-брифинге управляющий директор по правовому сопровождению и рискам - член правления АО "Самрук-Казына" Андрей Кравченко рассказал, на каких условиях происходит отбор банков второго уровня для размещения средств Фонда, передает zakon.kz.

Если говорить о банках, то у нас существует определенная политика по лимитам на банки-контрагенты. Эта политика утверждена Советом директоров Фонда. И этой политики строго придерживаются все подразделения Фонда, - сказал Кравченко.

При этом он рассказал, какие требования предъявляются Фондом.

Требования этой политики учитывают нормативы Нацбанка РК, в том числе размер собственного капитала банка, качество его активов, показатели ликвидности, достаточности капитала. Также учитывается рейтинги банка, которые дают ему международные агентства. Расчет лимитов на банки производится ежемесячно с учетом всех изложенных мной показателей, - пояснил управляющий директор.

По его словам, если вдруг банк перестает соответствовать правилам, то Фонд отзовет средства.

Если вдруг банк теряет в каких-то показателях, то немедленно производится изъятие средств и их перераспределение. Но на текущую дату все банки, где размещены средства группы Фонда "Самрук-Казына" соответствуют требованиям и политике Фонда, и требованиям Нацбанка, - заверил Кравченко.

Спикер добавил, что сотрудничество с банком, не соответствующим политике Фонда, возможно только в случае, если на это есть постановление правительства.

Если банк не соответствует политике Фонда, то такое размещение может быть только по постановлению правительства Республики Казахстан, - резюмировал он.

Оксана Скибан, Нур-Султан.

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