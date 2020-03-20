Продукция павлодарского АО "Каустик" против COVID-19

Завод обеспечивает Казахстан дезинфицирующим средством.

В условиях чрезвычайного положения из-за ситуации с коронавирусом COVID-19, гипохлорит натрия - продукция казахстанского завода "Каустик" является востребованной как высокоэффективное дезинфицирующее средство для применения в медицинских учреждениях, на промышленных объектах и в быту, передает zakon.kz.

Гипохлорит натрия, одно из лучших известных средств, проявляющих дезинфицирующие свойства, используется в странах с очагами инфекции коронавируса - КНР, Италия, Иран, Южная Корея и других.

Продукция АО "Каустик" сертифицирована в Республике Казахстан, имеет все необходимые разрешительные документы, подтверждающие качество и эффективность продукта, а также 100% казахстанское содержание. Завод выпускает 3 тысячи тонн гипохлорита натрия в год. Особенно важно в нынешних условиях, что для закупа павлодарcкой продукции местным организациям не требуются валютные средства.

АО "Каустик" развивается в рамках реализации поручения Первого Президента РК Нурсултана Назарбаева по формированию полноценного химического кластера на базе свободной экономической зоны "Павлодар".

В настоящее время гипохлорит натрия АО "Каустик" закупается предприятиями и организациями Казахстана как дезинфицирующее средство против COVID-19.

Для справки:

Акционерное общество "Каустик" – современное химическое производство, соответствующее высочайшим казахстанским и международным стандартам качества. Открытие завода АО "Каустик" состоялось в октябре 2011 года, инвестиции в его строительство составили более 108 млн. долл. США, предоставленные АО "Банк Развития Казахстана".

Проектная мощность – 30 тыс. тонн каустической соды, 6,6 тыс. тонн гипохлорита натрия, 26,4 тыс. тонн хлора и 45 тыс. тонн соляной кислоты в год.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!