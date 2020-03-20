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Врачи рассказали о семи последних случаях коронавируса в Нур-Султане  

На сегодня состояние всех пациентов удовлетворительное.

Фото : newsone.ua20 марта 2020, 13:27

7 случаев заражения короновирусом было выявлено 19 марта в Нур-Султане, сообщает zakon.kz.

По семи случаям, зарегистрированным 19 марта. Первый случай находился в стационаре тепловизорном с 18 марта как близкий контактный с ранее выявленным случаем. 6 человек из групп близкого контакта госпитализированы в стационар. При госпитализации у 3 пациентов были жалобы на першение в горле, сухой кашель, у 2 субфебрильная температура. На сегодня состояние всех пациентов удовлетворительное. Температура тела стабилизировалась, лечение лекарственными препаратами проводится согласно клинического протокола диагностики и лечения. По последним семи случаям отработаны контактные лица. 30 человек из лиц близкого контакта и члены семьи найдены и госпитализированы. Лица потенциального контакта помещены на домашний карантин, - сообщила руководитель общественного здравоохранения Нур-Султана Сауле Кисикова.

На сегодня состояние всех пациентов удовлетворительное, температура тела стабилизировалась, лечение проводится согласно протокола диагностики и лечения.

Всего по 25 случаям КВИ госпитализировано 244 человека, на домашнем карантине 327 человек.

Организован штаб по КВИ на базе Городской поликлиники № 9, создана мобильная группа из 24 сотрудников медицинских организации г. Нур-Султан для обзвона лиц, прибывших из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией по КВИ и находящихся на домашнем карантине (страны 1 б, 2, 3 категории).

С 20 февраля 2020 года на домашнем карантине находились 14 408 чел. (каждые 14 дней снимались с карантина согласно постановления главного Государственного санитарного врача). В настоящее время находятся на домашнем карантине - 213 человек.

На основании Указа Президента Республики Казахстан "О введении чрезвычайного положения в Республике Казахстан" от 15 марта 2020 года № 285, Постановления о введении на территории города Нур-Султан ограничительных мероприятий во всех организациях здравоохранения введен карантин.

Это означает, что
- в стационаре введен масочный режим, запрет на визиты посетителей. Госпитализация экстренная и плановая продолжается.
Что касается организаций ПМСП, все поликлиники работают в штатном режиме с 8.00 утра до 20.00 вечера, также в выходные и праздничные дни.
Записи на прием к врачу продолжаются, УЗИ, КТГ плода, сдача лабораторных анализов проводится по предварительным записям (по плану).
Плановые врачебные консультации переводятся в дистанционный режим.
- выдача и доставка лекарственных препаратов инвалидам осуществляется на дом.
- вакцинация детей будет проводиться по плану календаря прививок.
- беременные женщины направляются на госпитализацию в плановом порядке.
Усилена работа неотложной медицинской помощи в амбулаторно-поликлинических организациях.

Проведение экспресс-тестирования у населения на наличие коронавирусной инфекции запланировано в ближайшие две недели. Сейчас распространение КВИ находится на контроле у ответственных и задействованных органов и ведомств в этом вопросе. В настоящее время диагностика наличия КВИ проводится только методом ПЦР и групп лиц высокого риска и близкого контакта согласно утвержденных алгоритмов.

Уважаемые жители города! Учитывая текущую ситуацию, просим вас по возможности воздержаться от посещения общественных мест, где имеется массовое скопление людей, - сказали в управлении здравоохранения.


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