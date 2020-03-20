Группа компаний "Верный Капитал" выделит миллион долларов на борьбу с коронавирусом

Сегодня в мире нет ни одного человека, которого бы не коснулась угроза распространения коронавирусной инфекции - Булат Утемуратов.

Группа компаний "Верный Капитал" выделит миллион долларов в республиканский фонд на борьбу с коронавирусом, передает zakon.kz.

C целью поддержания комплекса мер, предпринимаемых Президентом и правительством Казахстана для стабилизации экономической и социальной ситуации в стране в условиях глобальной пандемии коронавируса, группа компаний "Верный Капитал" сообщает о решении выделить сумму в размере 1 миллион долларов в республиканский фонд противодействия коронавирусу после обращения Первого Президента Республики Казахстан Нурсултана Назарбаева к нации.

Сегодня в мире нет ни одного человека, которого бы не коснулась угроза распространения коронавирусной инфекции и меры, предпринимаемые правительствами с целью остановить глобальную пандемию. Это очень непростое время и нам надо пережить его вместе, помогая и поддерживая. Я принял решение перечислить 1 миллион долларов в республиканский фонд помощи казахстанцам. Я также подтверждаю приверженность группы компаний принципам социально-ответственного ведения бизнеса при любых условиях, - отметил Булат Утемуратов.

Ранее фонд Булата Утемуратова выделил 200 млн тенге на меры по борьбе с коронавирусом в городах Нур-Султан и Алматы. На эти деньги фонд закупает наборы экспресс-тестов для определения наличия в организме вируса COVID19 и совместно с Министерством и управлениями здравоохранения организует мобильные пункты проведения анализа.

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