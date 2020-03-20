Побывавший на карантине казахстанец поделился опытом и дал советы

По его словам, все же не так страшен зверь, как его малюют.

Побывавший на карантине казахстанец Ерлан Алиев (Yerlan Aliyev) поделился своим опытом пребывания в больнице, а также дал полезные практические советы тем, кто может оказаться в подобной ситуации. Обо всем этом он подробно написал в посте на своей странице в facebook, сообщает zakon.kz.

Прежде всего автор поста сразу расставил все точки над i ответив на главный вопрос: как оказалось, он был полностью здоров, результаты отрицательные, и у него оказалось просто ОРВИ. На данный момент он уже на свободе. Далее он буквально по пунктам расписал все произошедшие с ним события, отмечая по ходу повествования наиболее важные моменты.

С чего все началось:

Как пишет автор, за последний месяц он 14 раз побывал в разных аэропортах разных стран. Узбекистан, США, Канада, Россия, Казахстан. Прибыл в Казахстан 3-го марта из США. Впервые недомогание почувствовал примерно 10 марта.

Легкая температура, слабость, утомляемость, сонливость. Сразу же обратился в 103 откуда его перенаправили в колл-центр 1406, а те в свою очередь на колл-центр Минздрава, а они вернули его опять в 103.

Можно долго ходить по этому замкнутому кругу. У меня ушел не один час что бы понять, что делать дальше. Однозначного ответа что делать я не получил, но в итоге меня направили в поликлинику по месту прописки. 11-го я почувствовал себя хорошо, и тревога прошла. 12 марта снова слабость. 13-го марта обратился в поликлинику по месту жительства, и с этого все и началось, – написал Ерлан Алиев.

Первый совет:

Сразу идите в Поликлинику минуя ненужные звенья. С порога, в регистратуре объясните, что у Вас симптомы и вам нужна стерильная комната. Терапевт вызвал бригаду и за мной приехали. (Update: Если поликлиники закрыли в связи с ЧП тогда все-таки 103).

Больница:

В Астане (Нур-Султан) больница находится за городом в очень труднодоступном месте за 40-й станцией. Я не знаю, как туда проезжают скорые, но дороги почти нет, сплошная жижа из снега, льда и грязи. Акимату следовало бы что-то с этим сделать, так как скоро туда можно будет добраться только вплавь или по воздуху. К счастью со мной оказался мой рюкзак где был ноутбук и iPad и термокружка что меня очень радовало в дни заточения, – продолжил автор поста.

Второй совет:

Собираясь на карантин возьмите с собой все необходимое сразу. Все что было при вас на момент госпитализации остается с вами, но после передать что-то дополнительно практически невозможно. Вот краткий перечень того, что нужно взять:

- Сменное нижнее белье;

- Пижаму и две футболки;

- Зубную щетку и пасту;

- Шампунь, гель для душа, мочалку;

- Санитайзер для рук;

- Тапочки;

- Зарядка и кабели на все устройства;

- Книгу, бумажную или электронную;

- 4G модем с хорошим тарифом. Ну или хороший тариф на мобильном что бы раздавать на остальные устройства;

- Нотбук;

- Ну и другие мелочи которые необходимы вам для комфортного существования на 14 дней.

Условия:

Небольшая комната станет вашим домом на 14 дней. Идеально для интровертов к коим я себя и причисляю. Переделал всю работу, пересмотрел все фильмы, самообразование, два раза в день гимнастика, зарядка и растяжки. Отдельный туалет и душ, неплохая кровать, плохая подушка, два полотенца, при необходимости мыломойка, зубная щетка, шампунь, туалетная бумага и базовая больничная еда 4 раза в день. В общем жить можно, – продолжил Ерлан Алиев.

Совет номер три:

По ночам мне снились сникерсы, вино и орехи. Передать вкусняшки в карантин невозможно. Заранее положите себе чего-нибудь такого что бы немного скрасить вечера за любимыми сериалами.

Лечение:

Автор поста отметил, что как такового лечения нет, просто наблюдение и лечение симптомов ОРВ по необходимости. Пациентов очень много и, к сожалению, врачей на всех не хватает, и они очень перегружены.

Совет номер четыре:

Прошу отнестись с пониманием к ситуации и быть максимально самодостаточными. Я взял с собой витамины, и немного противопростудной терапии чем успешно поддерживал себя в эти дни, – дополнил Ерлан Алиев.

Анализы:

Анализы, по его словам, берут в день поступления. Готовы они будут через 3-5 дней. С увеличением количества «подозреваемых» увеличится и срок ожидания результатов, что логично, но немного расстраивает. Прошу также отнестись с пониманием.

Развлечения:

Их нет. Выходить с палаты запрещено. Медперсонал тоже люди и боятся подцепить от вас болезнь, так что на долгие разговоры не рассчитывайте. Развлекаемся гаджетами. Главное не забыть их с собой взять. И не забыть зарядки. Достать зарядку в больнице почти нереально!

Выписка:

В зависимости от категории страны или вероятного контакта ваше заточение продлится от нескольких дней до 14 дней. После того как врач решит, что Вы не опасны для себя и окружающих вас отпустят. Были порывы слинять через окно, но там три кордона полиции, и вас обязательно задержат и вполне могут впаять срок или штраф. Не шутите, карантин это в первую очередь Ваша безопасность и безопасность ваших близких, и социальная ответственность перед страной и человечеством в целом, – дополнил Ерлан Алиев.

Явные плюсы карантина:

+ Я похудел на 3 кг на диете и базовых упражнениях)

+ В кои то веки выспался

+ Перечитал все книги

+ Пересмотрел все фильмы

+ Передумал все думки

+ Сгенерировал тысячи бизнес идей

+ Закрыл все хвосты по работе

+ Возможно вы получите крутую сиреневую пижамку как у меня, #ноэтонеточно

+ Успокоился что я не опасен для окружающих

Минусы:

- Устал лежать и спать. Но расскажите об этом врачам и медсестрам, которые не спят сутками борясь с заразой за мизерные зарплаты.

- Хотелось разнообразия в пище. Но расскажите об этом пенсионерам, которым сейчас возможно труднее всех в нашей стране.

- Скучал по родным людям. Но, с другой стороны, когда вы еще побудете наедине с собой?

Итоги:

По мнению автора поста, все же не так страшен зверь, как его малюют. Если есть симптомы, если внутренний голос говорит, что надо, не сопротивляйтесь, и смело ложитесь на карантин.

Лучше быть уверенным что все в порядке чем изводить себя и подвергать опасности людей. Ходить и ждать что все пройдет само собой не стоит, наше национальное Коз тиды и Суык тиды здесь не работает. Адрастпан тоже не работает. Предоставьте дело профессионалам, – подытожил Ерлан Алиев.

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