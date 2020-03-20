Токаев поблагодарил волонтеров за борьбу с коронавирусом

Их труд отражает лучшие моральные качества казахстанцев.

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским волонтерам, передает zakon.kz.

В Год волонтера большую работу по недопущению распространения коронавируса в нашей стране проводят казахстанские добровольцы - волонтеры. Их труд отражает лучшие моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров! #Birgemiz! - добавил он в twitter.

Волонтер жылында еріктілер елімізде коронавирустың таралуына жол бермеу үшін үлкен жұмыс атқаруда. Олардың еңбегі - халқымызға тән асыл қасиеттердің көрінісі. Волонтерлерге алғыс айтамын! #Birgemiz! — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 20, 2020

Все новости по теме читайте здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!