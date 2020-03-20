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Токаев поблагодарил волонтеров за борьбу с коронавирусом

Их труд отражает лучшие моральные качества казахстанцев.

Фото : zakon.kz20 марта 2020, 13:41

Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским волонтерам, передает zakon.kz.

В Год волонтера большую работу по недопущению распространения коронавируса в нашей стране проводят казахстанские добровольцы - волонтеры. Их труд отражает лучшие моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров! #Birgemiz! - добавил он в twitter.

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