Токаев поблагодарил волонтеров за борьбу с коронавирусом
Их труд отражает лучшие моральные качества казахстанцев.
Фото : zakon.kz20 марта 2020, 13:41
Касым-Жомарт Токаев обратился к казахстанским волонтерам, передает zakon.kz.
В Год волонтера большую работу по недопущению распространения коронавируса в нашей стране проводят казахстанские добровольцы - волонтеры. Их труд отражает лучшие моральные качества нашего народа. Благодарю волонтеров! #Birgemiz! - добавил он в twitter.
Волонтер жылында еріктілер елімізде коронавирустың таралуына жол бермеу үшін үлкен жұмыс атқаруда. Олардың еңбегі - халқымызға тән асыл қасиеттердің көрінісі. Волонтерлерге алғыс айтамын! #Birgemiz!— Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 20, 2020
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