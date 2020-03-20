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Верховный суд призвал казахстанцев не судиться во время ЧП

Также судьи призвали граждан сидеть дома.

Фото : Айдос Садуакасов20 марта 2020, 13:46

Судьи и сотрудники судов призвали казахстанцев отказаться от судебных разбирательств во время чрезвычайного положения в стране, передает zakon.kz.

Работники судебной системы поддержали акцию #Бізбіргеміз. Они призвали граждан сидеть дома и на период ЧП отказаться от судебных разбирательств, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов.

Также судьи и сотрудники Верховного суда перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом. Деньги планируется потратить на предотвращение распространения инфекции в Нур-Султане и Алматы.

В связи с пандемией коронавируса в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Оно будет длиться с 16 марта по 15 апреля. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, чтобы не распространять заболевание в другие регионы страны.

О том, как будут работать суды во время ЧП можно прочитать здесь.


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