Верховный суд призвал казахстанцев не судиться во время ЧП

Также судьи призвали граждан сидеть дома.

Судьи и сотрудники судов призвали казахстанцев отказаться от судебных разбирательств во время чрезвычайного положения в стране, передает zakon.kz.

Работники судебной системы поддержали акцию #Бізбіргеміз. Они призвали граждан сидеть дома и на период ЧП отказаться от судебных разбирательств, сообщил пресс-секретарь Верховного суда Айдос Садуакасов.

Также судьи и сотрудники Верховного суда перечислили однодневный заработок на борьбу с коронавирусом. Деньги планируется потратить на предотвращение распространения инфекции в Нур-Султане и Алматы.

В связи с пандемией коронавируса в Казахстане было объявлено чрезвычайное положение. Оно будет длиться с 16 марта по 15 апреля. Города Нур-Султан и Алматы закрыли на карантин, чтобы не распространять заболевание в другие регионы страны.

О том, как будут работать суды во время ЧП можно прочитать здесь.

Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!