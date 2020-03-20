У 2-летней девочки с коронавирусом выявили пневмонию

У нее выявили правостороннюю пневмонию.

На брифинге в Алматы руководитель Управления общественного здоровья Тлеухан Абилдаев сообщил, что у двоих пациентов с коронавирусом состояние средней степени тяжести. К ним относится двухлетняя девочка, передает zakon.kz.

Как сообщалось накануне, у одного из пациентов, мужчины, состояние средней степени тяжести стабильное, без ухудшений, в связи с имеющимся заболеванием хронической обструктивной болезни легких.

Состояние ребенка, 2018 г.р., жалобы на кашель, на рентгене выявлена правосторонняя пневмония, состояние средней степени тяжести, без ухудшений, - сообщили в пресс-службе Управления общественного здоровья города.

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