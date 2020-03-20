Как лечат зараженных коронавирусом в Алматы

Лечение проводится по клиническому протоколу.

Заболевшие коронавирусом алматинцы получают противовирусную и симптоматическую терапию, передает zakon.kz.

О комплексе лечения рассказала пресс-секретарь управления общественного здоровья Алматы Набира Эсенова.

Лечение подтвержденным пациентам COVID 19, проводится по клиническому протоколу. Пациенты получают противовирусную и симптоматическую терапию. Состояние пациентов стабильное. У пациентов отмечается снижение температуры тела, - отметила она.

По ее словам, при карантине необходимо позвонить в поликлинику.

Лист нетрудоспособности оформляет поликлиника по месту жительства. Данные необходимо сообщать в поликлинику при обзвоне, - сказала Эсенова.

Кроме того, она уточнила,что среди медработников зараженных нет.

20 марта в стране подтверждили 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.

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