Как лечат зараженных коронавирусом в Алматы
Лечение проводится по клиническому протоколу.
Фото : Хабар 2420 марта 2020, 13:53
Заболевшие коронавирусом алматинцы получают противовирусную и симптоматическую терапию, передает zakon.kz.
О комплексе лечения рассказала пресс-секретарь управления общественного здоровья Алматы Набира Эсенова.
Лечение подтвержденным пациентам COVID 19, проводится по клиническому протоколу. Пациенты получают противовирусную и симптоматическую терапию. Состояние пациентов стабильное. У пациентов отмечается снижение температуры тела, - отметила она.
По ее словам, при карантине необходимо позвонить в поликлинику.
Лист нетрудоспособности оформляет поликлиника по месту жительства. Данные необходимо сообщать в поликлинику при обзвоне, - сказала Эсенова.
Кроме того, она уточнила,что среди медработников зараженных нет.
20 марта в стране подтверждили 49 случаев регистрации коронавируса, из них в Алматы – 22 случая, Нур-Султане – 25 случаев, Караганде - 2 случая.
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