Банки и микрофинансовые организации переходят на дистанционное обслуживание

Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке.

Агентство РК по регулированию и развитию финансового рынка совместно с банками второго уровня и микрофинансовыми организациями проработали меры смягчения рисков для населения и бизнеса, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, передает zakon.kz.

В этот непростой период все банки и финансовые организации перестраивают свою работу на максимальное обслуживание клиентов в дистанционном режиме без физического посещения ими операционных залов. Физическим лицам на период действия чрезвычайного положения в Казахстане банки и микрофинансовые организации не будут начислять штрафы и пени по просрочке платежей по договорам банковского займа, - говорится в сообщении агентства.

Как отмечается, в случае просрочки свыше 90 дней клиентам-физическим лицам, у которых оформлены беззалоговые потребительские кредиты, банки и микрофинансовые организации не будут начислять процентное вознаграждение.

Для физических лиц, чье финансовое положение ухудшилось в связи с распространением коронавируса, на 90 дней предоставляется отсрочка платежей по займам. Банки и микрофинансовые организации предоставляют отсрочку платежей в индивидуальном порядке. К примеру, Kaspi Bank уже запустил собственную программу отсрочки платежей на 2 месяца для тех, кто потерял работу и в результате испытывает временные финансовые сложности.

Для индивидуальных предпринимателей и субъектов МСБ, пострадавших от распространения коронавируса, предоставляется отсрочка по исполнению обязательств по кредитам на срок до 90 дней. Кроме того, не будут начисляться штрафы и пени по просрочке платежей, возникшей по причине введения ЧП.

"Такие меры помогут предпринимателям и МСБ не сокращать сотрудников, а перевести их на дистанционную работу с сохранением всех положенных выплат по заработной плате", - отметили в агентстве.

Там напомнили, что во избежание скопления большого количества людей в финансовых учреждениях организованы онлайн-записи клиентов, все услуги можно получить дистанционно, через электронную почту, систему "банк-клиент", интернет-ресурс организации, мобильного приложения и других средств связи. Информация о режиме работы банков и мерах по поддержке потребителей финансовых услуг размещена на сайте www.finreg.kz.

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