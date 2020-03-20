Сколько Нурсултанов и Касым-Жомартов живет в Казахстане

Имя Касым-Жомарт стало популярным, судя по всему, в прошлом году.

В Казахстане живет более 45 тысяч Нурсултанов и 57 Касым-Жомартов, передает zakon.kz.

В министерстве юстиции сообщили, что в Казахстане проживает 45 541 человек с именем Нурсултан. Из них с именами в казахской транскрипции есть 19 402 человека.

В 2019 году в стране родилось 276 тезок Нурсултана Назарбаева, в 2020 году - 37.

Касым-Жомартов в Казахстане не так много, всего 57 человек, включая самого Президента. Из них с именами в казахской транскрипции есть 5 человек.

Популярным это имя, судя по всему, стало в прошлом году. Тогда в стране зарегистрировали 20 новорожденных Касым-Жомартов. В этом году у главы государства появилось 7 тезок.

Айтурган Азимжанова

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