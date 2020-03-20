"Казцинк" вручит подарки к Наурызу пожилым людям и семьям, нуждающимся во внимании

Волонтеры из числа сотрудников Казцинка раздадут 680 продуктовых наборов.

Традиционно компания "Казцинк" широко отмечает главный весенний праздник – Наурыз, организовывая мероприятия не только для сотрудников, но и для всех горожан. В этом году активности повсеместно отменены из-за режима чрезвычайного положения, введенного в Казахстане. Но, тем не менее, металлурги и горняки решили создать праздничное настроение для тех, кто в этом сейчас больше всего нуждается.

Волонтеры из числа сотрудников Казцинка раздадут 680 продуктовых наборов. Полезный подарок включает консервы, крупы, чай, кондитерские изделия. Каждый из таких наборов станет приятным сюрпризом к Наурызу для некоторых жителей Усть-Каменогорска, Риддера, Алтая, Серебрянска, Кокшетау и поселка Жайрем. Наборы самых популярных продовольственных товаров вручат ветеранам Великой Отечественной войны, одиноким пенсионерам и семьям, находящимся в сложном материальном положении и многодетным родителям.

Такой подарок поможет людям на некоторое время ограничить посещение продуктовых магазинов, и это немаловажно, учитывая рекомендации министерства здравоохранения страны по профилактике распространения инфекций.

- Наурыз - это один из самых любимых праздников для всех казахстанцев, который олицетворяет сплоченность, единство, - отметил исполнительный директор по административным вопросам "Казцинка" Андрей Лазарев. - В этом году, к большому сожалению, по всей стране не получится встретить Наурыз в привычном формате: с веселыми концертами, спортивными соревнованиями и большими достарханами. Однако я уверен, что вопреки всему, в праздник люди обязательно найдут друг для друга теплые слова и душевные пожелания. Наурыз – это прекрасная возможность проявить заботу о тех, кто в этом нуждается. Думаю, что наши продуктовые наборы обязательно порадуют каждого, кому они предназначены. От всей души поздравляю жителей нашей большой страны с наступающим праздником Наурыз! Здоровья, мира и добра каждому дому! Я знаю, что все мы с надеждой смотрим на будущее и верим в то, что в следующем году всей страной отпразднуем приход Наурыза в два раза ярче!

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