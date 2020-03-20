Мирзиеев позвонил Назарбаеву

Собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире.

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.



По информации сайта Елбасы, собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, и выразили взаимную поддержку предпринимаемым обеими странами мерам по преодолению глобального эпидемиологического бедствия.

Стороны также затронули актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества и региональной повестки.

В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев обменялись теплыми поздравлениями с праздником весеннего обновления Наурыз.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.

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