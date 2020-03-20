Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Мирзиеев позвонил Назарбаеву

Собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире.

Фото : Хабар 2420 марта 2020, 14:52

Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.

По информации сайта Елбасы, собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, и выразили взаимную поддержку предпринимаемым обеими странами мерам по преодолению глобального эпидемиологического бедствия.

Стороны также затронули актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества и региональной повестки.

В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев обменялись теплыми поздравлениями с праздником весеннего обновления Наурыз.

Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.


Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты