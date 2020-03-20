Мирзиеев позвонил Назарбаеву
Собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире.
Состоялся телефонный разговор Нурсултана Назарбаева с президентом Республики Узбекистан Шавкатом Мирзиеевым, передает zakon.kz.
По информации сайта Елбасы, собеседники обсудили беспрецедентную ситуацию в мире, связанную с пандемией коронавируса, и выразили взаимную поддержку предпринимаемым обеими странами мерам по преодолению глобального эпидемиологического бедствия.
Стороны также затронули актуальные вопросы казахстанско-узбекского сотрудничества и региональной повестки.
В завершение беседы Нурсултан Назарбаев и Шавкат Мирзиеев обменялись теплыми поздравлениями с праздником весеннего обновления Наурыз.
Разговор состоялся по инициативе узбекской стороны.
Вся важная информация о коронавирусе в Казахстане публикуется в telegram канале «zakon.kz». Подписывайтесь!