Когда закончится распространение коронавируса, рассказал российский врач

Дольше месяца все это не может продолжаться и по психологическим причинам.

Российский врач Александр Мясников назвал сроки завершения распространения коронавируса, передает zakon.kz.

У всех у вас вопрос, когда все это кончится? Если мы говорим об эпидемии коронавируса, она сойдет на нет в течение месяца – в середине апреля, потому что все это подчиняется определенным законам, - сказал он в видеоролике, который разместил в Инстаграм Андрей Разин.

По его словам, коронавирус вызывает банальное ОРЗ – чихание, кашель и т.д. И ОРЗ также может вызывать пневмонию.

Человеческий коронавирус, который нам давно известен, вызывает смертность среди пожилых людей 10% примерно.Вспышка вируса каждую зиму бывает, ни одного, так другого. Поэтому сейчас все пойдет на спад, летом мы забудем, осенью опять подъем, наверное, будет. Мы даже не знаем до конца способов его передачи. Мы знаем случаи заражения человека коронавирусом, который вообще никуда не выезжал и ни с кем не контактировал, Мы много о нем не знаем, - сказал специалист.

Он отметил, что коронавирус всего лишь один из сотни других вирусов.

"Мы знаем 5 вирусов, стало 6. Также будет вызывать ОРЗ…Вообще не понимаю паники: из 146 млиллионов 200 человек чихающих и кашляющих, тяжелых нет, смертей нет. Долго ли мы пробудем в карантине? Карантин вещь нужная, это единственное, что может оборвать распространение, Мы делаем то, что должны", - сказал он.

Александр Мясников также отметил, что дольше месяца все это не может продолжаться и по психологическим причинам.

Дольше таких жестких мер не выдержит не столько экономика, сколько психика людей. Я думаю, надо настраиваться на месяц. А там оно пройдет, так что не паникуйте, - резюмировал он.

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