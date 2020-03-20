Столица Туркменистана закрыта. Жители для лечения используют бараньи головы и ноги

Бердымухамедов призвал для профилактики и лечения вирусных инфекций жечь гармалу и готовить лапшу с красным перцем.

В Туркменистане закрыто движение между регионами, передает zakon.kz со ссылкой на "Хроники Туркменистана".

С 19 марта жители Туркменистана, не имеющие ашхабадской прописки, не могут попасть в столицу. Жителей Дашогузского велаята (области), не имеющих столичной прописки не допустили на авиарейс Дашогуз-Ашхабад, а также на поезд в том же направлении.

Кроме того, была перекрыта автотрасса Ашхабад-Мары-Туркменабат.

Судя по некоторым данным, передвигаться нельзя не только между велаятами, но и внутри областей. Например, жители Фараба не могут попасть в Туркменабад. Проезд в Ашхабад закрыт для тех, кто прописан в селах и городах Ахала.

По какой причине были введены такие ограничения неясно, согласно официальной позиции правительства, случаев заражения коронавирусом в Туркменистане не зафиксировано.

Накануне посольства США и РФ прекратили прием граждан по визовым вопросам, а сайт посольства Турции сообщил, что "Турецкие авиалинии" полностью приостановили перелеты в Туркменистан.

Кроме окуривания гармалой, некоторые жители Туркменистана для защиты от коронавируса начали варить супы из бараньих голов и ног. После распространения слухов об их пользе и возросшего спроса, цены на этот товар подскочили на 50%.

Если ранее набор из очищенной головы и четырех ног барана стоил 20 манатов, то сегодня уже 30 манатов. Подорожали и ноги крупного рогатого скота. Поменьше размером ранее продавали по 10 манатов за штуку, сейчас по 15, а крупные подорожали с 15 до 20 манатов.

В целом выросла и стоимость говядины, но не настолько резко – с 32 до 34 манатов за килограмм. Отметим, что на ценниках на рынке "Гулистан" при этом по-прежнему указано, что килограмм мяса стоит 24 маната.

Ранее президент Гурбангулы Бердымухамедов призвал для профилактики и лечения вирусных инфекций жечь гармалу и готовить лапшу с красным перцем.

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