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Павлодарские волонтеры принимают активное участие в акции "Біз біргеміз! Nur Otan"

Павлодарские организаторы акции уже оказали помощь 100 жителям областного центра.

Фото : pavlodarnews.kz20 марта 2020, 15:17

В Павлодаре дан старт республиканской акции "Біз біргеміз! Nur Otan", передает корреспондент pavlodarnews.kz.

Павлодарские организаторы акции уже оказали помощь 100 жителям областного центра.

Это многодетные семьи, одинокопроживающие пенсионеры, инвалиды и малообеспеченные, - говорит председатель филиала "Jas Otan" по Павлодарской области Габит Хафиз. - Для помощи нуждающимся в этот непростой период объединились госучреждения, НПО, депутаты гормаслихата, волонтеры и различные молодежные организации. В бесконтактном режиме волонтеры доставят павлодарцам продуктовые наборы, средства гигиены, маски и салфетки.

В регионе сформированы мобильные бригады волонтеров из числа активистов молодежного движения. Данные бригады по примеру европейских коллег обеспечат бесконтактную раздачу благотворительной помощи.

Получившая продуктовый набор 70-летняя пенсионерка Рахима Шугаипова поблагодарила молодежь за помощь в столь сложное время. Воспитывающая шесть внуков и трех правнуков апашка отметила, что это стало для нее приятной неожиданностью.

Акция продлится до 27 марта. В течение этого времени планируется охватить около 1000 семей.

Айбек Жуматов


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