Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев обратился к жителям региона

В своем специальном обращении Ермек Маржикпаев отметил, что в области усилены все требуемые защитные меры.

Аким Акмолинской области Ермек Маржикпаев на своих официальных страницах Facebook и Instagram обратился к жителям региона, призвав сохранять спокойствие, быть внимательным к окружающим и заботиться о своем здоровье, передает управление внутренней политики.

В своем специальном обращении Ермек Маржикпаев отметил, что в области усилены все требуемые защитные меры.

Главное - регион самостоятельно решил вопрос дефицита средств индивидуальной защиты. Крупные предприятия как завод "Тыныс" наладил производство масок и завод бытовой химии - антисептической продукции.

Далее руководитель региона гарантировал продовольственную безопасность.

В регионе обеспечено бесперебойное снабжение социально-значимых продуктов питания. Так как подавляющее большинство продукции выпускается непосредственно в нашей области. Акмолинцы не должны тревожиться и скупать все продукты с прилавков. Кроме того, вы знаете, что в городе действует стабилизационный фонд, призванный защитить продовольственные потребности горожан. На сегодня продуктовая карта Стабфонда полная,- говорится в обращении.

Особо аким области отметил, что все медицинские учреждения приведены в полную готовность. Больницы региона оснащены всеми необходимыми лекарствами и дезинфицирующими средствами.

В своем обращении Ермек Маржикпаев призвал жителей 7 сел области, прилегающих к столице и попавших в зону карантина, строго соблюдать все требования чрезвычайного положения.

Руководитель региона добавил, что в это непростое для страны время, государство идет на беспрецедентные меры. Поэтому жители области должны быть сознательными и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса.

Очень важны такие качества, как самодисциплина, гражданская ответственность, сплоченность и консолидация всех наших усилий в борьбе против трудностей. Следует не поддаваться на провокации и доверять только официальной информации и соблюдать все профилактические меры по защите от вируса, - заключил Ермек Маржикпаев.

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