Глава МОК обсудил с азиатскими странами ситуацию с Олимпиадой-2020

В МОК надеются, что в начале апреля будет составлен новый график проведения квалификационных соревнований

Томас Бах обсудил с руководством Национальных олимпийских комитетов стран Азии, в том числе Казахстана, вопрос проведения Олимпийских игр в Токио-2020 на фоне продолжающейся пандемии коронавируса, передает zakon.kz со ссылкой на olympic.kz.

Бах подчеркнул, что МОК сохраняет полную приверженность проведению Олимпийских игр в Токио, и принимать какие либо радикальные решения за 4 месяца до старта Игр нет необходимости. Ситуация с вирусом COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм Токио-2020 и меняется день ото дня. В этой связи Томас Бах поблагодарил НОК за поддержку спортсменов в это время и возвращение их в свои страны в связи с пандемией.

В настоящее время все заинтересованные стороны Олимпийского движения и спортсмены сталкиваются со значительными проблемами, связанными с обеспечением финальных квалификационных мест для участия в Играх. Томас Бах добавил, что они понимают сложности атлетов, которые не могут продолжить тренировки, чтобы подготовиться к квалификационным соревнованиям или самим Олимпийским играм.

На сегодняшний день 57% спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх. Что касается остальных 43% мест, то МОК будет работать с международными федерациями с целью внесения любых необходимых и практических изменений в их соответствующие квалификационные системы для Токио-2020. Томас Бах отметил, что создана специальная комиссия по проведению квалификационных турниров, которую возглавил спортивный директор МОК Кит Макконнелл, среди членов комиссии представители Международных федераций, в том числе, президент Объединенного мира борьбы UWW Ненад Лалович и председатель Комиссии спортсменов МОК Кирсти Ковентри.

В МОК надеются, что в начале апреля будет составлен новый график проведения квалификационных соревнований. МОК будет продолжать следить за ситуацией 24/7.

Уже в середине февраля была создана Целевая группа, состоящая из МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Организационного комитета Токио 2020, японских властей и столичного правительства Токио. Президент МОК выразил удовлетворение тем, что в настоящее время олимпийское сообщество демонстрирует сплоченность и с надеждой смотрит в будущее.

Здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм Токио-2020, является нашей заботой номер один. Принимаются все меры для обеспечения безопасности и интересов спортсменов, тренеров и технических специалистов. Мы Олимпийское сообщество; Мы поддерживаем друг друга в хорошие и трудные времена. Эта Олимпийская солидарность определяет нас как сообщество,- сказал Томас Бах.

НОКи стран Азии единогласно поддержали предложения МОК, озвученные в официальном сообщении.





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