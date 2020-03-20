Рубль подорожал на торгах

Средневзвешенный курс доллара остался прежним с утренних торгов и составил 444,80 тенге (-3,70).

На Казахстанской фондовой бирже (KASE)прошли дневные торги по инструментам рынка иностранных валют с расчетами в день проведения торгов и операциям валютного свопа в отношении доллара США, евро и российского рубля, передает zakon.kz.

Средневзвешенный курс доллара составил 444,80 тенге (-3,70).

Средневзвешенный курс российского рубля составил 5,8000 тенге, объем торгов 5,5 млн рублей.

В обменниках курс доллара - 449,8-450,3 тенге, евро - 486-493 тенге, рос.рубля - 5,8-6,10 тенге.

В торгах приняли участие 9 членов KASE.

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