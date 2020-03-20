Какая погода будет на Наурыз

Прогноз погоды на праздничные и выходные дни.

По-весеннему быстро меняющиеся атмосферные процессы будут определять погоду в выходные и праздничные дни на территории Казахстана, сообщает zakon.kz.

На южные регионы страны продолжает оказывать свое влияние теплый циклон с районов Ирана, который вызовет дожди. Однако, уже на западную часть республики начинает оказывать влияние холодный антициклон с Исландии, который смещаясь на восток вызовет прекращение осадков и понижение температуры воздуха на большей части Республики Казахстан, - говорится в сообщении РГП "Казгидромет".

В северной половине страны в ночные часы температура воздуха понизится от 5 мороза-3 тепла до 12-25 мороза, в южной – от 2-12 тепла до 3 мороза-2 тепла, местами 6-11 мороза. В ночные и утренние часы местами ожидается туман.

В Костанайской области 21 марта ожидаются временами осадки (дождь, мокрый снег), местами туман. Ветер юго-западный с переходом на северо-западный ночью местами 15-20, днем 15-20, порывы 23 м/с.

В Костанае днем 21 марта ожидается ветер юго-западный, с переходом на северо-западный, порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95%

В горных районах Туркестанской области 21 марта ожидается утром и днем сильный дождь. Местами ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный 15-20 м/с.

В Шымкенте 21 марта ожидаются временами гроза, ночью и утром ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с.

В Туркестане 21 марта ночью и утром ожидаются гроза, ветер юго-западный, западный порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 90-95 %

В Акмолинской области 21 марта ожидаются ночью местами осадки (дождь, снег), днем дождь. Ветер южный, юго-западный местами 15-20 м/с.

В Нур-Султае 21 марта ожидается ветер южный, юго-западный во второй половине дня порывы 15-20 м/с. Вероятность шторма 85-90 %.

В Кызылординской области 21 марта местами ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный ночью местами 15-20 м/с, днем 15-20, местами 23 м/с.

В Кызылорде утром и днем 21 марта ожидается гроза. Ветер юго-западный, западный утром и днем 15-20 м/с Вероятность шторма 95-100%

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